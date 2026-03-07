タレント・女優のMEGUMIの勢いが止まらない。美容本の大ヒットに続き、なんとあのNetflixとプロデューサーとして多数の作品契約を結んだというニュースが世界を駆け巡った。さらには、13歳年下の令和ロマン・くるまとの熱愛が報道されるなど、仕事もプライベートも絶好調のようだ。【写真】仲睦まじいころのMEGUMIと降谷建志MEGUMIが貫いた「積極的な姿勢」今でこそ「自立した強い女性」のアイコンとして再ブレイクを果たした