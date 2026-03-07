女子選手と練習する柔道男子の村尾三四郎＝東京都多摩市の国士舘大柔道混合団体での世界一奪還を目指した男女合同練習会が7日、東京都多摩市の国士舘大で報道陣に公開され、2024年パリ五輪男子90キロ級銀メダルの村尾三四郎（JESエレベーター）は「男女を問わず結束を強めないといけない。いい練習になった」と語った。これまで男女が一緒に課題に取り組む「チームビルディング」は行われたが、混合団体の強化戦略としての実施