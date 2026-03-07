俳優の萩原利久さん、古川琴音さん、声優の入野自由さん、四宮義俊監督が映画『花緑青が明ける日に』の公開記念舞台挨拶に登場しました。【写真を見る】【萩原利久×古川琴音】声優初挑戦 実写との違いを語る「何もかも違う」「新感覚で面白かった」萩原さんと古川さんがW主演で声優に初挑戦した本作。花火工場・帯⼑煙⽕店を舞台に再開発による立ち退きの期限が迫る中、幻の花火〈シュハリ〉とそこで育った若者たちの