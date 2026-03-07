◇第80回東京スポニチ大会・予選リーグBブロックセガサミー9―6日本製紙石巻（2026年3月7日等々力）セガサミーが8本の長打を含む11安打9得点で予選リーグの初戦を制した。日体大から入社した黒川怜遠（れおん）外野手（22）は「1番・左翼」で先発出場。3回には公式戦初安打を放った。「監督さんから“ワクワクしていけ”と言われたので思い切ってできたと思います」3回先頭の第2打席だった。カウント1―2から、5球目の