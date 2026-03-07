【香港共同】香港税関当局は7日までに、香港国際空港で日本向け貨物から推定約2億3300万香港ドル（約47億円）相当の金と銀の地金を発見し、押収したと発表した。密輸とみており、香港での貴金属の摘発規模としては過去最大としている。貨物は眼鏡用の洗浄機などで、4千個以上の内部から板状の金約168キロ、銀約285キロが見つかった。受取人は日本企業2社だったという。香港では貴金属の購入に税金がかからない。税関は、無税