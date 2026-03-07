文部科学省によると、令和6年度に全国の小中学高校で発覚した「いじめ」は約77万件と過去最多。もはや「うちの子」がいじめをしていても、おかしくはない。いじめと脳の関係について研究する脳内科医の加藤俊徳さんは「加害した子には家庭環境の影響がある場合も多い」という――。※本稿は、加藤俊徳『いじめ脳脳科学が解き明かす「メカニズム」と「対処法」』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／payless