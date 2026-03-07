実況席が驚いた、大谷の衝撃グランドスラム■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に「1番・指名打者」で先発出場。2回に放った豪快な満塁アーチを、米国の実況が“予言”しており話題となっている。大谷は1死満塁で迎えた2回の第2打席で右翼席