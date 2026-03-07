悲願の混合団体金メダルへ――。柔道の全日本男女合同練習会が７日、都内の国士舘大・多摩キャンパスで行われた。五輪の混合団体は２０２１年東京大会で初採用されて銀メダル。２４年パリ大会ではフランスとの決勝で?疑惑のルーレット?もあり、３―４で逆転負けを喫した。この日は男子代表の鈴木桂治監督（４５）と、女子代表の塚田真希監督（４４）が見守る中、パリ五輪メンバーで男子９０キロ級の村尾三四郎（ＪＥＳエレベ