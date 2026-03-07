織田信長の妹・お市の方は、豊臣秀吉に敗れた夫・柴田勝家とともに自害した。歴史学者の黒田基樹さんは「お市の方だけは救おうとした勝家に対し、お市の方は『結婚した以上は婚家と生死をともにすべき』という意志を貫いた」という――。※本稿は、黒田基樹『お市の方の生涯 「天下一の美人」と娘たちの知られざる政治権力の実像』（朝日新書）の一部を再編集したものです。2007年10月7日、柴田神社境内 お市の方像（福井県福井市