日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。常識の一線を軽々と越えてゆく〓就活サバイバル〓に世界が熱狂！＊＊＊『しあわせな選択』評点：★4.5点（5点満点）©2025 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM ALL RIGHTS RESERVED愉快で真っ黒な一級のエンターテインメント奇想天外で不穏で可笑しく「人間」への愛と絶望が詰まったブラック・コメディである。主人公は