『Jubilee(ジュビリー)』とは「記念祭」「祝典」という意味だ。花組新トップコンビ・永久輝せあと星空美咲による宝塚大劇場お披露目公演として上演された本作は、まさに新たなスタートを祝う喜びに満ちた華やかなショーである。作・演出を稲葉太地が担当した。この公演が大劇場お披露目公演となった永久輝せあは、同時上演された『エンジェリックライ』では明るく天真爛漫な天使の役を演じているが、『冬霞の巴里』のオクターヴ、