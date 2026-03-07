レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんが、侍ジャパンの試合を現地観戦する様子を披露した。吉田さんは７日までに自身のインスタグラムを更新し、杉谷拳士氏と糸井嘉男氏との３ショットなどをアップ。「ＷＢＣ１次ラウンド初戦はチャイニーズタイペイに大勝」と書き出し、「試合前に山本投手のウォーミングアップを見れて最高大谷選手の満塁ホームランに鳥肌」と振り返った。そして「この勢いで次の試合も勝利を目指せ