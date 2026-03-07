◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第３日（７日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）左手首負傷から約７か月ぶりに復帰したツアー１２勝の小祝さくら（ニトリ）は１３位で出て５バーディー、２ボギーでこの日ベストの６９をマークし、通算６アンダーで５位に浮上した。瞬間最大風速１６・５メートルの強風が吹き荒れる中、小祝が好ショット連発で上位に浮上した。出だし１番で７メートル