◆オープン戦阪神１―０ソフトバンク（７日・甲子園）日本ハムからトレードで加入した阪神・伏見寅威捕手が移籍後初めて、本拠地甲子園での試合に出場し、２打席連続死球を食らった。２回１死一塁で、右腕・尾形の１５２キロ直球を左肘付近に受けると、４回１死一塁では、セーフティーバントの構えを見せた際に内角に抜けた変化球を避けきれず、腹部付近に直撃。３日のＷＢＣ日本代表との強化試合（京セラＤ）から実戦３打席