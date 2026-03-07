▼青森県（青森地方気象台）【津軽】雪か雨後くもり【下北】くもり一時雪か雨【三八上北】くもり▼岩手県（盛岡地方気象台）【内陸】くもり【沿岸北部】晴れ時々くもり【沿岸南部】晴れ時々くもり▼宮城県（仙台管区気象台）【東部】晴れ時々くもり【西部】くもり時々晴れ▼秋田県（秋田地方気象台）【沿岸】雪か雨後くもり【内陸】雪後くもり▼山形県（山形地方気象台）【村山】雪後くもり【置賜】雪【庄内】雪か雨後くもり【最上