坂本花織フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダルに輝いた坂本花織（シスメックス）が25日に開幕する世界選手権（プラハ）に出場することが7日、関係者への取材で分かった。25歳の坂本は今季限りで現役を退くことを昨年6月に表明。自身3度目となった五輪では団体も銀メダル獲得に貢献するなど活躍した。シーズン最終戦となる世界選手権への出場に関して、五輪直後はコメントを避けていた。世界選手権は2