スキーオリエンテーリングの体験会に参加された紀子さまと悠仁さま＝7日午前、北海道留寿都村（代表撮影）北海道を訪問中の秋篠宮妃紀子さまと長男悠仁さまは7日、留寿都村のルスツリゾートでスキーオリエンテーリングの子ども向け体験会に参加された。小中学生と共に雪原を滑って交流した悠仁さまは、報道陣に「何歳からでも始められて、自然の中を滑るのも楽しい、良いスポーツだと感じました」と述べた。2人は約30人の子ど