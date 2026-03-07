ネパール・ジャパにある党の事務所で話をするラッパーのシャハ前カトマンズ市長＝2月（ロイター＝共同）【カトマンズ共同】ネパールで5日投票された下院（定数275）総選挙は7日も開票が続いた。地元メディアは、ラッパーのシャハ前カトマンズ市長（35）を首相候補とする新興政党、国民独立党（RSP）が大勝の勢いと報じた。全165小選挙区の約7割で優勢か勝利。シャハ氏は昨年の政変で辞任したオリ前首相（74）と小選挙区で争い優