◇プロ野球オープン戦 オリックス 8-0 巨人(7日、京セラドーム)巨人はオリックスとのオープン戦に臨み、相手投手陣を打ち崩せず、0-8で完敗を喫しました。巨人はこの試合、新外国人のマタ投手がオープン戦初先発。しかし初回から連打や死球で無死満塁のピンチを招くなど、終始不安定な投球で4失点。4回からマウンドにあがった2番手の則本昂大投手も四球が絡んで長打を許す悪循環で毎回失点となる4失点で3イニングを投げ終えます。