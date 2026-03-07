都内で一人暮らしをする50代女性Aさんの家で、ある日電話が鳴りました。電話の主は出張買取業者らしく、「不要な靴やカバンがあれば買い取りさせて欲しい」とのこと。ちょうど要らない靴があったことを思い出したAさんは、電話口の女性の対応が丁寧だったこともあり、出張買取をお願いしました。【写真】8039人で3600万円！年末ジャンボを共同購入した結果は？しかし、約束の時間に来たのは若い男性でした。どことなく高圧的な態度