福岡西署は7日、福岡市西区姪の浜4丁目付近の路上で5日午後9時半ごろ、帰宅中の女子中学生が見知らぬ男性から「キスしようよ」などと声をかけられ、体を触られそうになる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は20代、身長170くらい、茶髪長髪、白色上衣、黒色ズボンを着用。