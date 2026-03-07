＜ブルーベイLPGA3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが進行している。連覇がかかる竹田麗央が1イーグル・4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。日本勢トップとなるトータル8アンダー・5位でホールアウトしている。〈連続写真〉体重移動に変化が！竹田麗央の新スイング古江彩佳は10番パー4で池に絡むトラブルに見舞われ、トリプルボギーで失速。14ホール消化時