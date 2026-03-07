3月6日〜8日まで、パシフィコ横浜でゴルフフェアが開催されている。ミズノブースでは、元プロ野球選手の内川聖一氏、元競泳日本代表の田中雅美氏、時松源藏が登場し、新作『JPX ONE』ドライバーに絡めたトークショーを行った。【写真】内川氏が330y飛ばした『JPX ONE』の飛距離、つかまり、ミスの強さのガチ評価を大公開ミズノの話題の新作『JPX ONE』ドライバーは、6-4チタン鍛造フェースの上に「NANOALLOY??（ナノアロイ）」とい