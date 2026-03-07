◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）日本代表「侍ジャパン」の牧秀悟内野手（27）が7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦前に行われた公式会見に出席。韓国の印象について「強打のチーム。強敵かなと思います」と語った。穏やかな表情で会見場に姿を現した牧は、韓国戦に向けて「次につながる大事な試合。昨日はああいう形で勝てましたけど、今日は今日でし