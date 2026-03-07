米軍とイスラエル軍の攻撃を受け、イランの首都テヘランにある世界遺産「ゴレスタン宮殿」が損傷した。イラン政府が公表した映像では窓ガラスが割れ、天井が一部はがれ落ちた様子が確認できる。戦闘の長期化で文化財への被害が拡大する懸念が高まっている。イラン政府が２日発表した。国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）によると、ゴレスタン宮殿は１８世紀末から２０世紀初頭に続いたカジャール朝の宮殿。伝統的なペルシャ