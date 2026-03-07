お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹が、７日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。小説家の?目覚め?を語った。小説家としても活躍する又吉は、「火花」で第１５３回芥川賞を受賞。しかし「（幼い頃）家に本ってほとんどなかった」という。そのため「小学校の教科書に載っているやつから触れていった」と話す。１番最初に引っかかったのは、宮川ひろ「沢田さんのほくろ」という、