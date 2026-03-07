女優の古川琴音が、７日までに更新されたお笑いコンビ「令和ロマン」高比良くるまのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「くるまの助手席」に出演。芸能界入りのきっかけを語った。古川は、「Ｍ―１グランプリを毎年、大学の友達と集まって見ている」というお笑い好き。「（くるまと）まさかお会いできると思ってなかった」と笑顔を見せた。そんな古川に、くるまは「俗世間から離れてそうだなって感じが（あった）。お笑いとか見るんだ