日本の強力なライバルと見られるドミニカ共和国は６日（日本時間７日）のＤ組初戦のニカラグア戦（ローンデポパーク）を１２―３で圧勝した。中盤から打線が爆発し、カミネロ（レイズ）、ロドリゲス（マリナーズ）、クルーズ（パイレーツ）の３本塁打など１４安打を浴びせた。フアン・ソト外野手（メッツ）も「３番・左翼」で出場し、４打数２安打と好スタートを切った。３大会ぶりの王座奪還を目指す主砲は「楽しむ」ことを掲