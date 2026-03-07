ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次リーグのＡ、Ｂ、Ｄ組が６日（日本時間７日）に開幕。元ヤクルトの松元ユウイチ監督率いるＢ組のブラジルは前回準優勝の米国に５―１５で大敗した。投手陣が１９四死球を与えて崩壊。惨敗スタートとなったが、収穫もあった。ＭＬＢ通算５５５本塁打を放ち、２０１７年には独立リーグ・高知で１年間プレーしたマニー・ラミレス氏（５３）の息子、ルーカス・ラミレス外野手（２