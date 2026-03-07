ここ数日の東京都心は平年よりも気温の高い日が多く、桜のつぼみも先端が少し緑の部分が見えてきて、順調に生長が進んでいます。日本気象協会が発表した最新の桜開花予想では、東京都心は3月21日と、関東の中ではトップをきっての開花予想になっています。関東トップは東京都心3月21日ここ数日の東京都心は平年よりも気温の高い日が多く、桜のつぼみも順調に生長が進んでいます。日本気象協会が発表した最新の桜開花予想では、東京