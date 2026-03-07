７日放送の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）では、侍ジャパンが６日に東京ドームで行われた第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド初戦の台湾戦に１３―０で７回コールドと快勝発進したことを報じた。試合では「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平が、２回に先制の満塁本塁打を放つなど、４打数３安打５打点の大暴れ。投手陣も先発の山本由