◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル、稍重）好メンバーがそろった牝馬限定重賞は１６頭で争われ、２番人気のニシノティアモ（５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は５着に終わった。道中は後方待機。直線は上がり３ハロン最速となる３５・１秒の末脚で追い込んだが、前には届かなかった。 １勝クラスから４連勝で前走・福島記念を制した５歳馬は、津村騎手とコンビを組んでからは