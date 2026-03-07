◆オープン戦広島２―３中日（７日・マツダスタジアム）右膝に自打球が直撃した広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）は、自力でタクシーに乗り込み球場を後にした。２―３の６回１死の第３打席。５球目を打った際に打球が右膝付近に直撃した。もん絶しながら倒れ、グラウンド内には担架が運ばれたが、その後打席に立ち、右飛に終わった。直後の守備から交代した。病院には行かず、経過を見る。平川はここまで対外試