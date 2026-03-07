◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日、ＷＢＣ１次ラウンド第２戦・韓国戦（東京ドーム）前の練習でフリー打撃を行った。最後に、ナインへ「ボール拾って！」と球拾いを要請し、ファンからは拍手がわき起こった。異例となる２日連続フリー打撃を行った大谷は右中間のビジョンを越える推定１５０メートルの特大アーチを含む５本のサク越えを放った。