お笑いコンビ「トム・ブラウン」の布川ひろきがＷＢＣ侍ジャパンの初戦の観戦に現地へ訪れたことを明かした。「第六回ＷＢＣの観戦に行かせていただきました」と７日に自身のインスタグラムを更新した布川。「納言」薄幸（すすきみゆき）らとの３ショットに加え、「大谷選手のエグすぎる満塁ホームランの瞬間と大勝の途中寝かける納言みゆきをご覧下さい」と球場のワンシーン、帽子をかぶって下を向く幸の姿を掲載している。