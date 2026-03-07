◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が、先発することが有力な８日・オーストラリア戦（東京ドーム）へ向けて最終調整を行った。天覧試合となる一戦。チーム最年長は「背伸びをせずに、等身大で投げられれば」と語っていた中、グラウンドでの短距離ダッシュやキャッチボールなどで準備を整えた。舞台は２４年まで在籍した巨人の本拠地・東京ドームで、地