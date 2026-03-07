◆オープン戦オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム）巨人はオリックスに敗れてオープン戦の連勝が３でストップした。来日初先発の新外国人マタは立ち上がりから制球に苦戦して初回先頭から３連打などで３失点。２回も先頭への四球からピンチを招き２番・太田に２打席連続適時打を浴びた。３回は先頭から連打を許したが、後続を抑えて３回７安打４失点で降板した。２番手の則本は４回に杉沢の右前適時打、５回には犠飛