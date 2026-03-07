俳優の萩原利久が７日、都内でアニメ映画「花緑青が明ける日に」（四宮義俊監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。アニメ声優初挑戦。「目の前にたくさんの皆さまがいるとうれしいです。何回も見ていただけたらうれしいです」と笑みを浮かべた。アフレコを体験し、ドラマや映画との共通点を「演じるということくらいしか見つけられなかった。もっと近いものだと思っていた」と告白。「実写でやることが当たり前になってた。