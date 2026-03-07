©ABCテレビ ©ABCテレビ 海外から多くの観光客が訪れる関西国際空港で、24時間365日、密輸防止の最前線で闘う税関に密着！ 摘発の一部始終を取材カメラが捉えました。 2025年の1年間、関西国際空港の国際線の利用者は2700万人以上でした。入国者の手荷物をチェックし、密輸などを水際で取り締まっているのが、大阪税関の関西空港税関支署 旅具通関部門の職員たちです。 ©ABCテレビ 1人でカート3台分の荷