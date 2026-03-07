◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国ー日本（2026年3月7日東京D）韓国代表の柳志荽（リュ・ジヒョン）監督（54）は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の日本戦前に行われた公式会見に出席し、意気込みを語った。過去3大会は初戦に敗れ、苦しい展開の末に1次ラウンドで敗退してきた韓国。今大会、ついに“初戦の呪縛”から解き放たれ、日本に敗れ準優勝だった09年大会以来の1次ラウンド