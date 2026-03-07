中国の全人代＝全国人民代表大会にあわせて、民生政策を担当する閣僚らが会見を開き、社会問題となっている若者の雇用対策に重点的に取り組む方針を示しました。雇用政策を担当する王暁萍・人力資源社会保障相は「今年の大学・大学院の卒業生は1270万人に達する」という見通しを示したうえで、若者の雇用対策に重点的に取り組む方針を示しました。中国では1月の若者の失業率が16.3％と高止まりしていますが、今年の大学・大学院の