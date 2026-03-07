◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第3日（2026年3月7日沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が4バーディー、1ボギーで、この日最少の69をマークし、通算14アンダーで単独首位を守った。リードを2打から4打に広げてツアー5勝目に王手を掛けた。71で回った永井花奈（28＝ServiceNow）が10アンダーで2位を維持。川崎春花（22＝村田製作所）が8アンダーで3位、