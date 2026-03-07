「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）ドジャース・金慧成内野手が試合前会見に登場。「試合に臨む覚悟は毎試合同じ」と冷静に語った。初戦はチェコに１１−４で快勝。金は７番・二塁で出場し、３打数無安打１打点だった。「子供の頃から国際大会を見ながら楽しんでいた。今日は嬉しく思います」とうなずいた。同僚の大谷翔平選手についても言及。前日の台