無念の途中交代だ。東京ヴェルディは３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第５節で鹿島アントラーズと対戦している。 26分に相手のCKから鈴木優磨のヘッド弾で先制を許す。１点ビハインドで迎えた36分、GKマテウスが負傷。左サイドからのクロスに飛び出した際、ゴール前で鈴木と激しく激突。しばらく状態が確認されたが、痛めた右肩を回すと表情をゆがめ、自らプレー続行が厳しいことを伝えた。マ