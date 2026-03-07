【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月29日に発売されるtimeleszのニューアルバム『MOMENTUM』のジャケット写真と収録内容が発表された。3月7日からオンエア開始となる原嘉孝主演ドラマ『横浜ネイバーズSeason2』の主題歌「Believers」も収録される。 ■ジャケットは、新体制1stアルバム『FAM』と地続きのビジュアルに 今作のビジュアルは、2025年にリリースされた新体制1stアルバム『FAM』と地続きに