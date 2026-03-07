中国のSNS・小紅書（RED）に「タイトルだけ見ると全然見る気が起きないのに、見始めたらめちゃくちゃハマるアニメ」と題した投稿があり、多くの中国のネットユーザーが「タイトルで損している神アニメ」をコメント欄で回答した。特に多くの賛同を集めたのが「Dr．STONE（中国語名：石紀元）」で、「切り抜きの解説動画を見てからハマった。タイトルを聞いた時は、なんだか地理の授業が始まりそうな感じがした」「神アニメ。本当に