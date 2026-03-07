きょう7日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後7：54）は、「選ぶ！食べる！満たされる！小鉢の種類が多い大衆食堂ランキング」が紹介される。【画像多数】なんと500円の国産本マグロ、大量の小鉢が食べ放題の様子、飯炊き仙人の味を引き継ぐ白ごはんなど同番組は、独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成、住んでいる人も気づかない大阪の魅力を再発見す