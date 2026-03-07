◇オープン戦オリックス8―0巨人（2026年3月7日京セラD）オリックス野手陣のバットが上昇カーブを描き始めた。初回、「1番・三塁」でスタメン出場した宗が巨人先発・マタから右翼線二塁打すると、続く太田が一塁線を破る右前打で先制。この後無死満塁からは山中が一、二塁間を破って1点を追加するなど3点を挙げた。2回2死二塁では太田が中前適時打、4回には左中間二塁打で出た宗を途中出場の杉沢が右前適時打で還して加