8回、中越えに3ランを放つDeNA・ビシエド＝静岡DeNAはビシエドが一発を含む3安打と仕上がりの良さを示した。開幕投手の東は制球が安定せず、3回を6安打2失点。楽天は先発の一角を担う前田健が3回1/3を5安打2失点にまとめた。中島は3本の内野安打と俊足を生かした。