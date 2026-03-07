Image: ASTROSQUARE こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャンプのパッキングは、いつも取捨選択の連続。特にライト選びは悩みどころですよね。遠くを照らすスポット光と、手元を広く照らす光のどちらも必要ですが、限られた収納スペースに2つのライトを入れるのは気が引けることも。そんな場面で役立つ小型LED懐中電灯「PZ14」をご紹介します。遠